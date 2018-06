Tõnis Tamm: Kas meil on vaja koolitada päikesepaneelide paigaldajaid?

On ilmselge, et Lääne-Eesti ja saared, samuti “Viru tuule­koridor“ on need paigad, kuhu on mõistlik paigutada tuulikuid. Kuid taastuvenergia arendamiseks Kesk- ja Lõuna-Eestis annab võimaluse päike, mis paistab niisama heledalt nii meil Pärnus kui Pandiveres, Sakalas ja Haanjas. Samuti avaldavad päikesepargid vähem mõju kohalikule keskkonnale. Eriti tuuleparkide ja hüdroelektrijaamadega võrreldes.