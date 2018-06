Kevadine nähtus: surnud kalad rannaliival

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi ihtüoloogi Heli Shpilevi kinnitust mööda pole tegu looduse anomaa­liaga, vaid ikka samade põhjustega nagu alati: kudemisajal on kalad nõrgemad ja nende loomulik suremus suurem.

“Oma osa on siin aga kalastu­selgi: kalamehed sordivad püünistest kalu, keda püügipiirangud ei luba kaldale tuua, kuid kes on mõrdades soojal ajal nõrgaks jäänud ega tarvitse vabasse vette lastuna enam ellu jääda,” selgitas Shpilev. “Meie nimetame ­seda varjatud kalastussurmadeks, mis on paratamatu tööndusliku kalastamise kaasnähtus.”