Reena Pärnat: Olen eelkõige vibulaskja, mitte vibukaunitar

Kuigi suurematel võistlustel on konkurente alati sadakond ja rebimine alati äärmiselt pinev, kinnitas pärnakas, et ta ei pea võimatuks tulla maailmameistriks. Eesmärgid peavad olema.

Tead sa hoobilt, kui mitu päeva on Tokyo olümpiani?

Pakun, et kusagil 780 (intervjuu ajal oli suveolümpiani 783 päeva, L. H.). Päris iga päev ma päevi ei loe.

Kui sageli selle nelja-aastase tsükli vältel eesmärgile ja selle saavutamiseks vajalikule tööle mõtled?

Iga päev. Ega ma pidevalt mõtle: “Oi issand, olümpia, olümpia!“ On ju teisigi võistlusi, näiteks MMid, EMid ja kas või väiksemad Eesti võistlused. Kõik see on aga protsess olümpiani. Seega mõtlen iga päev oma eesmärkidest ja sellest, kuidas neid püüda.

Praeguseks oled olnud olümpiale pürgimise karussellis kümme aastat. Kui palju stressi selline elustiil tekitab?

Vahel tekitab see väga palju stressi. Ausalt öeldes oli Londoni ja Rio vahel seda ikka väga palju. Kuna ma Londoni olümpiale pääsesin, tahtsin ilmselgelt Riossegi minna. Kogu aeg oli mõtteis: “Ma pean uuesti minema, ma tahan uuesti minna!” Võib-olla see­pärast ma sinna ei jõudnudki. Londonisse pääsesin, Riosse mitte. Nüüd on mõlemad kogemused käes ja arvan, et praegu küll enam nii palju pingeid pole. Muidugi tahan Tokyosse minna. Võib-olla nägin varem ainult olümpiat, aga nüüd laiemat pilti: on muidki võistlusi.

Kogu aeg mõtlesin: kas kvalifitseerun? Ja mis siis saab, kui välja jään? Kui maailmakarika­etapil või Euroopa meistrivõistlustel ebaõnnestusin, mõtlesin, mis siis saab, kui lasen olümpia katsevõistlusel või olümpial samamoodi? Võib-olla hakkas see ülejäänud võistlusi mõjutama, ma ei saanud enam nii hästi ­pihta, kui oleksin pidanud. Liiga palju keskendusin olümpiale.

Kuidas pingetega toime tuled?

Vahepeal pole tulnudki. Olen aru saanud, et kui on mure või probleem, pean kellegagi rääkima: vanemate, treeneri või sõpradega. See on normaalne, et põed ja tekivad pinged, aga kui oled nendega üksi, ei pruugigi toime tulla. Ehk pole asi nii hull, kui arvan, aga kui sellest kellelegi ei räägi, võin mõelda olukorra halvemaks.

Sihtasutus Noored Olümpiale määras sulle mais eristipendiumi, millega kaetakse Tokyo olümpiamängudeni kuni 5000 euro väärtuses spordipsühholoogia ja vaimse treeningu teenuseid. Kas vibulask­mine on ennekõike vaimne spordiala?

Varem ma nii ei arvanud, aga umbes aasta on mul olnud psüühikaga probleeme. Tehnika on mul suhteliselt hea ja laskmine paigas, aga vahepeal ei vea võistlustel vaimne pool välja. Minu puhul võib küll kindlalt öelda, et umbes 30 protsenti on tehnika ja laskmine ja ülejäänu psüühika. Füüsiliselt olen praegu väga heas vormis, aga vaimselt pole veel nii valmis.

Kui palju on peale psüühika ja laskmistehnika jõudu vaja?