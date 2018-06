Algajal pruulijal on paras aeg jõuluõllega katsetada

Valmis õllekomplekti on kõige lihtsam kasutada neil, kes pruulivad kodus õlut esimest korda. Kontsentraadis on maltoosasse humal sisse keedetud ja õllepärm pakiga kaasas. “Pole vaja muud teha, kui lahustad selle kuumas vees ära, kilo suhkrut juurde, natuke jahedat vett peale ja pärm,” õpetab Margus. “Mingit jauramist ei ole,” võtab ta õlle käimapanemise lihtsuse ­kokku.

Kes tahab õlut päriselt ise ­teha, võib baasiks võtta sellesama humalata maltoosa, osta ise humalat ja segu suures potis valmis keeta. Poes müüakse humalat graanulitena: humalakäbid on jahvatatud ja pelletiteks kokku pressitud. “Siis saab juba täiesti oma maitse,” räägib Margus. “Maltoosatki on eri sorti,” keerutab Margus käes Merevaigu-nimelist pakki ja seletab, et sellest tuleb keskmiselt pruun õlu. Olemas on nii tumedat porteri, stout’i kui päris heledat laagriõlle tarvis. “See on aga juba samm edasi, teed oma maitset,” seletab ta.