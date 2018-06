Pärnakaist moeloojaid inspireerisid vargad ja unistajad

Oma uute kollektsioonidega andsid nad panuse hullude ja pööraste ideede lipulaeval, tänavusel ERKI moe-show’l.

Getter Tiivits ja “Stargazer”

Tiivitsa kollektsioon “Stargazer” sai alguse lühiajalisest kooliprojektist ning on ühtlasi ka Tiivitsa kõige esimene rõivakollektsioon.

“Kollektsioon “Stargazer” on väga minu nägu, sest seob kaht minu lemmikut loomingulist tegevust: joonistamist ja moedisaini. Kollektsiooni inspireerisid unistavad inimesed, kel pole armastuses väga vedanud,” selgitab autor.

Tiivits kandideeris sama kollektsiooniga kolmele moesõule – MoeP.A.R.Kile Paides, ERKI-le Tallinnas ja Mood-Performance-Tantsule Tartus – esimest korda ja pääses igal pool finaali.

“Elamused kõikidest on väga meeldejäävad ja ääretult toredad. ERKI tase oli neist kindlasti kõrgeim ja korraldus kõige professionaalsem. ERKI pani ka kõige rohkem pingutama ja oli seetõttu pingelisim,” möönab disainer.

Kollektsiooni kuus komplekti olid Tiivitsal valmis juba märtsis, nii et unetuid öid suurele catwalk’ile ei eelnenud, ent ERKI tarbeks otsustas ta juurde teha kaks komplekti, millega alustas paar nädalat enne etendust. Kõige aeganõudvamaks esemeks kujunes silmadega kampsun: silmade tikkimiseks kulus ligemale viis päeva.

Kõik rõivad õmbles Tiivits valmis kõrvalise abita. Neid oskusi omandab ta Tallinna tehnikakõrgkoolis, kus õpib rõivadisaini.

Tiivits märgib, et talle on riideesemete puhul olulised kolm märksõna: mugavus, praktilisus ja funktsionaalsus. Seejuures ei tohiks need kaotada ilusat välimust. Samal ajal meeldib talle panna rõivastesse pisut teistmoodi detaile, mis muudaksid toote veidi mängulisemaks ja põnevamaks.

“Huvi moedisaini vastu on mul olnud juba väikesest peale, aga ma pole kunagi sellega nii põhjalikult tegelnud kui nüüd, ülikooliajal. Tehnilised teadmised ja oskused õmblemiseks polnud varem eriti head,” avaldab pärnakas.

Pärnu ühisgümnaasiumi õpingute ajal jäi Tiivits silma koolimoesõul, kus noored olid oma kollektsioonid teinud prügist: kilest, plastist, ajalehtedest, purkidest ja kõikvõimalikust muust taaskasutatavast materjalist.

“Soov moeerialal jätkata on suur, aga mulle meeldivad ka joonistamine ja illustreerimine, nii et eriti tore oleks, kui leiaks viisi, kuidas need kaks ühendada.”

Kirke Talu ja “Wicked Raider”

Talu lõpetab tänavu kevadsuvel Eesti kunstiakadeemia nahakunsti ja aksessuaaridisaini eriala ning on juba kogenud ERKI moeetendustel osaleja – see on kõva sõna, sest igaüks ei jää seal sõelale.

Kollektsiooni “Wicked Raider” luues püüdis Talu kriminaali kombel mõelda: analüüsides varga mõttemaailma, püüdis ta kõigepealt aru saada, kuidas too vaatab objekti, ja leida seejärel paremaid disainilahendusi, mil moel muuta rõivad vargakindlaks. Pakkudes ühtpidi suuremat turvatunnet, ­aitab see mõista varga mõttemaailma, pannes inimese mõtlema ja käituma kavalalt.

“Wicked Raider” eksperimenteerib lõigetega: muudab rõivad aksessuaarideks ja vastupidi, olles vajaduse järgi ümber kujundatavad. Vargakindluse tagavad pei­detud ja reguleeritavad mahud, millele on raske ligi pääseda, salataskud ja -lukud, takjapaelad ja mitmekordsed kinnised.