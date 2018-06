Uus kunstifestival ootab uudistajaid Virtsu rannikule

Virtsu tuulisel rannikul Väinamere kaldal Mere puiestee lõpus on juba nädala algusest kivide ja põõsaste vahel toimetanud eri riikide uusmeedia, maastiku-, bio- ja tantsukunstnikud. Selleks et ­aimu saada, milliseid loovimpulsse see inimtühi paik neis tekitas, tasub täna kell 13 kohale minna ja osa saada kunstifestivali Toortuumik kulminatsioonist.