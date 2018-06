Pärnu pankade lugu

Juuni 1998 läks Pärnumaa panganduse ajalukku mitmel põhjusel. Esiteks teatas AS Eesti Forekspank, et on otsustanud ehitada Pärnusse Port Arturi kõrvale panga Lääne-Eesti keskuse. Pangal oli keskus juba Tallinnas, Narvas ja Tartus ning Pärnuga pidi Forekspanga haldusdirektori Mati Sumbergi selgituse kohaselt lõppema keskuste väljaehitamise programm.