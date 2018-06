Tõstamaa õpilased jagasid Andaluusias toiduabi

Meie vabatahtlik tegevus on sisaldanud peamiselt kodukoha ümbruse koristamist: nii on osaletud "Teeme ära!" ja Pärandivaderi talgupäevadel. Veel on korraldatud tuluõhtuid, osaletud maaturismi kursuse õpilaste ja noortekeskuse noortega RäimeWesti kalalaada korralduses. Käidud on Tõstamaa lasteaias mudilastele arendavat tegevust pakkumas. Korraldatud on küsitlusi, uurimaks noorte ja lastevanemate suhtumist priitahtlikku töösse ning küsitud sedagi, kas kooli õppekavas võiks rohkem sellele teemale tähelepanu pöörata. Konverentsil näidati toimingutest valminud videot.