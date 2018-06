Mirell Põlma: Ka-ka-ka ehk Milleks kaagutada?

Sõna “ka” tungib peale ja jääb silma peaaegu igast lausest, justkui ilma enam kuidagi ei saaks. Ent tähendus viitab sellele, et nüüd öeldu on millegi poolest sarnane varem mainituga, näiteks “Maria armastab üle kõige lõvikutsikaid, Märt ka” või “Maria leiab, et seesugune käitu­mine on taunimisväärne. Ka peaminister on seda meelt”.