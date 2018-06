Heli Künnapas: Lisakontroll probleemide lahendamise asemel?

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi idee kohustuslikust alusharidusest tundub mulle taas üks ­viis seada kontroll suurele hulgale lapsevanematele, ­selle asemel et avitada tõelisi abivajajaid. Kui eri andmetel jääb alusharidusest kõrvale umbes kümme protsenti ­lastest, kellest mingi osa väidetavalt vajab hiljem järeleaitamist, siis järe­likult on umbes 90 protsenti lapsi ja vanemaid, kellega on kõik korras. Kõne­alune muudatus aga tooks ­lisakohustusi ja kontrolli just neile pere­dele.

Tunnistan, et minu lasteaiatee kestis vaid mõne päeva ja kasvasin koos õdedega maakodus. Sel aastal lõpetas lasteaia mu teine laps ja kaks nooremat alles käivad seda teed, nii et kogemus on olemas. Mu lastel on vahvad õpetajad, kelle tööga olen väga rahul. Sellegipoolest on lasteaed mulle esmajärjekorras koht, kus lapsed saavad ­aega veeta, selleks et vanemad võiksid tööl käia. See ei ole asenduskodu ega kool. Kui võimalik, jätan lapsed südamerahuga koju. Huviringides ja trennides käimine on hulga prioriteetsem, sest seal arendatakse lapsi vastavalt nende eeldustele ja valiku­tele.