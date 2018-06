Horoskoop, 12. juuni 2018

Kuu on sinu tähemärgis ühes Marsiga, andes sulle ohtralt energiat. Otsi mooduseid, ­kuidas muutuda paremaks ­inimeseks ja kodu mõnusamaks paigaks muuta.

Sul on palju teemasid, millele keskenduda. Oled vastuste ­väljakaevamises ja lahenduste otsimises võimekas.

Sõpradega vestlemine tõstab tuju. Inimestele meeldib su energia. Nüüd on õige aeg haarata rühma liidri roll.

Täna on oivaline päev reisimiseks. Veel on sobilik päev haridustee jätkamiseks, kuna sul jätkub indu, et lõpetada uurimused ja teha valmis kirjatööd.