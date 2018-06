Praeguseks on kindel, et uuest õppeaastast suleb Tammsaare lasteaed kolmest sõimerühmast kaks ja ühe rühma võrra vähema ehk kolme rühmaga alustab sügisel Seljametsa lasteaedki.

Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp ütles, et otsuste taga on suuresti lasteaiaealiste hulga vähenemine ja seda mitte üksnes Pärnus, vaid kõikjal riigis. Kuna lasteaeda tulevate mudilaste arv ei ole veel paigas ja vastuvõtt toimub aasta ringi, ei ole teada, kas on veel vajadus mõnes asutuses rühmi sulgeda. “Nende otsustega ei kiirustata. Tammsaare lasteaias oli aga lapsi liiga palju puudu,” märkis Napp.