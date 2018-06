Bussiliini katse jätab kolm peatust vahele

Riina Martinson valis lapsega huviringi, pidades silmas, et ­sinna oleks mugav bussiühendus. Nüüd aga tuleb vähemalt suvel harjuda uue olukorraga. Pilt on illustratiivne.

Selleks et Pärnu ja Audru inimesed pääseksid Valgeranda ühistranspordiga, muutub homsest linnabussi number 25 sõidugraafik nii, et buss ei suundu Valgerannast otse Audrusse ega sõida enam Põllu teel. Need inimesed, kes elavad nende kolme peatuse lähedal, mille buss vahele jätab, ei saa koju ühissõidukiga ja peavad senisest märksa pikema tee jalgsi ette võtma.