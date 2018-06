Arestimaja ehituse algus on siiani teadmata

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid aprillis ette teatamata politsei- ja piirivalveameti Pärnu politseijaoskonna arestimaja ja leidsid, et sealsed kinnipidamistingimused on endiselt kehvad. Kokkuvõte edastati Kõplaselegi. Kirjas lisati, et suuremahuliste ehitustööde vajalikkus on uue hoone ehitusplaanide tõttu küll küsitav, kuid samal ajal ei õigusta see asjaolu, et kinnipeetavaid hoitakse nõuetele mittevastavates tingimustes.