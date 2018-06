Jakobsoni talumuuseum loob poole miljoni euroga uue püsiväljapaneku

“Meie ekspositsioon on aastast 1982, see on juba ajalooliselt vananenud. Tahtsime, et uus oleks atraktiivsem ja kasutajasõbralikum. Meil on fondis väga palju esemeid, mida ei olnud võimalik näidata. Uue kujundusega saame palju asju külastajate ette tuua ja ekspositsiooni atraktiivsemaks muuta. Ehitame võlvkeldridki töötubadeks,” rääkis talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa. Ehitusega kaasneb sanitaarremont, kuna muuseumis on vananenud elektrisüsteemid. Loodav väljapanek nõuab sisekujunduse muutmistki.