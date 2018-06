Kaspar Lootus pärast esimest kossuhooaega Leedus: Täiesti teine maailm

Perspektiivikas 17aastane korvpallur Kaspar Lootus pühkis mullu suvepealinna tolmu jalgelt ja suundus Leedu korvpalli Mekasse Kaunasesse sealsesse Tornado klubi noortesüsteemi, sõlmides klubiga lepingu 1+1 aastaks. Nüüd on esimene hooaeg seljataga. Pärnu Postimees uuris kahemeetriselt pärnakalt, kuidas on treenida ja mängida riigis, kus korvpall on püha ja konkurentsitult spordiala number üks.