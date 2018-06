Jüriarraklik vanapagan või õnne ja jõu sümbolid – mis jõuab Tori valla lipule ja vapile?

Kõige enam vastas komisjoni hinnangul heraldikanõuetele kavand „Oda“, mille looja on Liina Kald. Autori kirjelduse kohaselt tähistavad rohelisel kilbil kuldse hobuseraua neli naela liitunud omavalitsusi. Lainelõige sümboliseerib soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid. Oda tähistab Eesti vanimat teadaolevat inimasulat Pullit. Samuti sümboliseerib oda jõudu, tugevust ja kaitset. Hobuseraud viitab Tori hobusekasvandusele. Tori tõugu hobune on tuntud väljaspool Eestitki. Ühtlasi sümboliseerib hobuseraud õnne ja edu. Kuldne värv tähistab kuldseid viljapõlde ja päikest. Roheline värv viitab metsadele, samuti loodus- ja jahiturismile. Must märgib ajaloolisi tööstusi.