Vana ülekäigurada tekitab segadust

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar selgitas, et selles kohas oli kunagi ülekäigurada, aga enam seda seal ei ole ja sellepärast pole ülekäigurada vastavate liiklusmärkidega tähistatud. “Kahjuks viib jalakäijaid segadusse osaliselt säilinud teekattemärgistus, mis ootab teekatte uuendamist,” ütles meedianõunik. Tema sõnade kohaselt on selles paigas plaanis uuendada teekatet, mis lahendaks probleemi, sest see kustutaks vana teekattemärgistuse osad. Millal töödega alustatakse, Roosaar öelda ei osanud.