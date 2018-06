“Made in Pärnumaa” – õpilaste loodud helkuritest kiikinguni

Mida kõike Pärnumaal on esimesena Eestis tehtud! Tänasest on Pärnu muuseumis näitusel “Made in Pärnumaa” väljas kõik, mis ainulaadne, oluline, eriline ja pärit just siitmailt – kaugest minevikust tänapäevani. Kogu infot ja materjali esitletakse pappkastides.