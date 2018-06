Homme heisatakse riigilipud leinalipuna

Ööl vastu 14. juunit 1941. aastal toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus Nõukogude Liidu repressiivorganid viisid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest. Leinapäeval mälestatakse kõiki repressioonide ohvreid.

Leinalipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse kell 22. Leinalipp tõmmatakse masti nõnda, et lipu alumine äär asub masti keskel. Vardaga leinalipu heiskamiseks kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50 millimeetri laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu pikkust pidi kuni lipukanga lehviva servani ehk leinalint on umbes 330 sentimeetrit pikk.