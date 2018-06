EM-sarja üldliider Kevin Saar: Hooaeg ei ole olnud just pargis jalutamine

„Selle hooaja põhieesmärk on kaitsta Euroopa meistritiitlit ja ma loodan, et suudan kaks viimast etappi vigadeta sõita,“ ütles Pärnu motoklubi värvides kihutav Saar. Eestis ainulaadne, paljude elementide ja suurte tõusudega Kiviõli rada meeldib talle väga: kuigi pinnas on kõva, ei muutu see vihmaga nii libedaks kui näiteks Prantsusmaal või Poolas.

Saare sõnade järgi algas järgmine sõit Prantsusmaal suureäraselt, kui avasõidust tuli võimas võit. „Edestasin seal kohalikku staari Jeremie Warniat, kes on samuti Kiviõlis võitnud ja Euroopa meistriks tulnud. Teises sõidus tuli taas tehniline viga ja nädalavahetuse lõpetasin viienda kohaga,” rääkis sportlane. „Sealt alates on kõik läinud ideaalselt, nii Ukrainas kui Poolas kogusin maksimumpunktid.“

Küsimusele, kas sel aastal on võimalik taas võita Eesti meistrikuld, kostis noor motomees: „Tore oleks Eestis meistritiitlit kaitsta, kuid kahjuks on see EMi ja kohalike meistrivõistluste etappide kokkulangemise tõttu keeruline. Väga tähtis on saavutada hooaja lõpus Eesti koondisega Rahvuste krossil hea tulemus. Tänu heale toetajale Helari Järvele on mul suurejooneline võimalus kätt proovida augustis Ameerikas. Sellega täituks minu suur unistus.“