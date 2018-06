Linnavalitsus vabastas ametist linnaorkestri direktori

Linnavalitsus on üritanud mitu kuud konflikti pooli lepitada, rääkides eraldi nii orkestri direktori kui orkestrantidega. Paraku on pinged orkestris pärast seda vaid kasvanud. Seetõttu välistas pea kogu kollektiiv sellest nädalast koostöö direktoriga.

Linnapea Romek Kosenkranius rõhutas, et linnavalitsus ei vali konfliktis poolt, vaid üritab ära hoida kollektiivi täielikku lagunemist. Peale kontsertide andmise on linnaorkestril oluline roll Pärnu muusikahariduses. Kuna orkestril on juhtimisprobleeme esinenud varemgi, hakatakse otsima variante, mismoodi kollektiivi tööd paremini korraldada.