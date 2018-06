Juhtkiri: Küüditamist ei tohi unustada

Esimene aasta, 1940–1941 NSV Liidus pühkis viimasedki illusioonid isegi neilt, kellel neid võis olla. Seda mõtlemapanevam on lugeda tänasel arvamusküljel professor Peeter Järvelaidi kirjutist Kasahstanist. Kasahhid kannatasid rängalt punavõimu tõttu, ent ometi on neil kiiks nõukogude riigist kui ­millestki säravhelgest.

Massiküüditamisi ei tohi unustada, sest mis unustatud, kipub korduma. Sama on vabaduse, demokraatia ja omariiklusega – need vajavad pidevat hoolt ja kindlustamist, et keegi ei peaks enam kunagi taluma seda, mida olid sunnitud kannatama juuniküüditatud.