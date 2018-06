PRIA: Liu toetuste tagasinõue kasvas ettekirjutuse eiramise tõttu

Esialgne tagasinõue vabaühendustelt oli tunduvalt väiksem, alla 160 000 euro. Kas ettekirjutuse täitmata jätt on põhjus, miks nüüd nõutakse osa toetusi tagasi täismahus ehk üle 728 000 eest?

Täies mahus tagasinõudmise peamine põhjus oli ettekirjutuse mittetäitmine.

Märkisite eile, et tegu on lõpliku otsusega, kas on siiski võimalus, et MTÜd selle vaidlustavad?

Igat haldusakti saab vaidlustada. Otsuseid on võimalik vaidlustada kalandusturu korraldamise seaduse sätestatud korras, see tähendab, et enne halduskohtule kaebuse esitamist tuleb PRIA-le esitada vaie 30 päeva jooksul arvates otsuse kättesaamisest.

Milline on edasine asjade kulg? Mis ajaks tuleb summad tagastada?