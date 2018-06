Raha pärast pole vaja enam tülli minna, äpp päästab!

Kuivõrd me vajame elu lihtsustamist just äppide abil, sidudes ennast veel rohkem ekraaniga? Oleme ju niigi telefoni ja arvuti külge aheldatud.

Ekraani külge aheldavad meid tihtipeale äpid, mille eesmärk on elu lihtsustada. Neid lihtsalt tarbitakse üle ja tagajärjed ongi aja raiskamine ja sõltuvus. Kõigile tuntud näited on siin Facebook ja Instagram. Elu lihtsustavad rakendused tegelikult ei võta päevast palju aega. Need on eesmärgipärased ja küsimus on ainult paaris minutis. Näiteks selle asemel, et otsida parkimisautomaati, saab selle sinu eest ära teha äpp.