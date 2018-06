Alanud on seakatku kõrghooaeg

Inimestele seakatk ohtu ei kujuta, kuid nad võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha süüa on ohutu. Kogu Eestis turul pakutav liha on VTA järelevalve all ja kontrollitud.