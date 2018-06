Häädemeeste ei taha terviserada linnale anda

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp imestas, et Pärnu linn on Reiu–Raeküla terviseraja teema uuesti üles võtnud, sest maa omandiküsimused on varem kokku lepitud. “Linn ei ole meiega seitse–kaheksa aastat Reiu–Raeküla terviseraja maaküsimustes rääkinudki. Meile tuli üllatusena, kui saime maa-ametilt kirja, milles anti teada, et Pärnu linn soovib järsku maad enda omandisse,” ütles Tölp.