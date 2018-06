Endla Jazzklubis kõlavad tütre viiul ja isa akordion

Lutsojade duo on väga omanäoline, põnev ja musikaalne kooslus, mis ei jäta ühtegi kuulajat külmaks. Mõlemad on Eestis oma eriala ühed edukamad esindajad.

Noor džässiviiuldaja Liis on maailma ühe kuulsama džässiviiuldaja Didier Lockwoodi õpilane. Tal on tugev Prantsuse viiuldajate koolkonna põhi, mille hulka on ta seganud džässrokki, maailmamuusikat ja standardset džässi, tulemuseks väga omapärane helimaailm.