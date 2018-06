Kolme riigi mõisamängus osalevad Pärnumaa häärberid

Mäng on pühendatud Balti riikide 100. aastapäevale ja Euroopa kultuuripärandi aastale. Tänavune külastusmäng on esimene suurem kolme riigi mõisate ühenduse ettevõtmine. Avatud on üle 100 mõisa: 55 Eestis, 45 Lätis ja 31 Leedus.