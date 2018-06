Galerii: Pärnu linnapea kuulutas leinapäeval välja ideekorje

“Pakutud on mitu ideed, kuidas tähistada kunagist Papiniidu raudteejaama, kust algas paljude meie inimeste teekond teadmatusse ja surma. Üks mõte on ehitada perroon ja jäädvustada äraviidute nimed. Ringi tänava äärse veduri kurb õppetund on, et mälestusmärk peab olema tugev. Leian, et õige oleks korraldada ideekorje, ja ehk suudame järgmiseks aastaks midagi ära teha,” rääkis Kosenkranius.

Kõik kõnelejad jõudsid 77 aasta taguste sündmuste juurest tänapäeva. Nii linnapeagi, kes rõhutas, et Eesti peab kulutama riigikaitsele, sest ei saa uskuda hundijuttu naabri soovist sõbralikult koos elada. “Naabril mõlgub meeles ainult deržaava taastamine. Kõige hullem on see, kui kaotame oma vabaduse ja iseseisvuse,” lisas meer.

Koosoleku üks korraldajatest Isabel Maripuu, kelle kuuest küüditatud lähedasest kolm jäid Siberi igikeltsa, pidas emotsionaalse kõne juuniküüditamisest. Ta avaldas muret, miks Pärnu koolinoored ei löö kaasa mälestusürituste korraldamisel ega hooli meie ajaloo hoidmisest. Rõõmustav oli Pärnumaa skautide ja gaidide maleva auvalve Eesti lipu seltsi lippude juures, aga saada Pärnu koolide õpilasi osalema Eesti lipu päeval olevat Maripuu sõnutsi täiesti võimatu. “Ebameeldiv, kui peame koolidirektoreid käskima, et õpilased armastaksid oma riiki,” tõdes ta.

Eliisabeti koguduse praost Tõnu Taremaa luges “Meie Isa palve” ja päevakohaseid väljavõtteid pühakirjast. Ei saanud temagi tänapäevata. “Häirivalt sageli kuuleme, et peaksime ülekohtu unustama. Palju oli neid, keda viidi, viijariik julges sõdida sülelaste ja vanuritega. Meie kohus on meenutada ja tunda tänu, et ülekohus on lõppenud,” ütles praost Taremaa.

Teiste seas võtsid sõna Pärnumaa ülekohtuselt represseeritute ühenduse Memento esimees Kirsti Portnov, linnavolinik Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist Heldur Paulson.