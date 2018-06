Suvesoe ja melu meelitab pikanäpumehed tänavale

Suvepealinnale omaselt on Pärnus melu juba täies hoos. Kuigi siiani ei ole Pärnu linna piirkonnavanema Karin Uibo sõnutsi siin taskuvargused suur probleem olnud, tasub rahvarohketel üritustel sellegipoolest oma varal silm peal hoida. “Näiteks tuleks telefon panna käekotti, millel on lukk lõpuni kinni tõmmatud. Juhul kui olete sattunud varguse ohvriks, andke sellest politseile teada. Mida rohkem infot politseile edastatakse, seda tõenäolisem on, et teo toimepanijad kindlaks tehakse,“ soovitab Uibo.