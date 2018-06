Juhtkiri: Poliitikute suvehooaeg

Poliitikute suvehooaja algusse sobib vahe­rehnung, millised on erakondade positsioonid enne sügist. Rahvusringhääling tellis ­Turu-uuringute ASilt vastava küsitluse. ­Reformierakonna toetus viskus Kaja Kallase esimeheks valimise järel aprillis üles, et mai ja juuniga viis protsenti langeda. Keskerakond on suutnud hoida stabiilset joont 26–27 protsendi ligidal. Nende esimees ja valitsusjuht Jüri Ratas on juba jõudnud kuulutada, et minnakse 2019. aasta riigikogu valimisi võitma. Eesti Konserva­tiivse Rahvaerakonna (EKRE) edu jaanuarist juunini on olnud peadpööritav. Tosinalt protsendilt 18ni. Nii kõrge pole nende reiting veel kunagi olnud, aga arvatavasti jagub tõusuruumi veel. Nüüd võiks EKRE esimees üle lugeda kuulsa juhtkirja “Peapööritus edusammudest”, et EKRE ei ­satuks liialdustesse.