Jagor plaanib EM-finaali uksele koputada

Soomes tegi Jagor hooaja teise stardi. Eelmise kuu lõpus avavõistlusel Riias jooksis ta tõketega staadioniringi 51,3ga. “Riias oli kõvasti ilmaga maadlemist ja see päris ­õiget taset ei näidanud,” kinnitas pärnakas. “Talvine vigastus on nii palju välja ravitud, et enam ei sega võistlemist. Treeningutel tuleb aeg-ajalt rohkem silma peal hoida.”