Kõiki maratonil ja poolmaratonil osalejaid ootab finišis unikaalne, rahvusliku paela ja “EV 100” sümboolikaga medal ja stardis jagatakse välja maratoni eridisainiga spordisärgid. Vaid korraks elustavad korraldajad klassikalise paberdiplomi, mis ajapikku on hakanud rahvaüritustelt kaduma. Sellele on andnud oma hinge Pärnu mullune aasta mees, fotograaf ja illustraator Andres Adamson.

Rahvuslikul jooksul on täita rituaalne rollgi. Nimelt vastutavad maratoonarid Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustule Pärnu kandmise eest. Tuld viivad maakonna tunnustatud sportlased, treenerid ja aktivistid, kelle seas on näiteks sõudjad Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap ja maadleja Helary Mägisalu. Pärnus usaldatakse tuli Laidoneri seltsi noortele, kes viivad selle soomukil tänavusse võidupüha paraadi linna Tallinna. 23. juunil süttb samast leegist presidendi käe läbi võidutuli, mis omakorda läkitatakse igasse maakonda.

Maratoni peakorraldaja Vahur Mäe sõnutsi on huvi eriürituse vastu olnud väga elav. „Arvestades asjaolu, et väga pikkade distantside jooksmine ei ole päris igale rahvasportlasele jõukohane, võime juba nüüd väga rahule jääda, sest Pärnus tuleb starti ligemale 700 poolmaratoonarit ja maratonijooksjat. Kui siia lisada üllatavalt arvukas e-maratonil osalejate hulk ja sajad lapsed, saab juubeliüritusest osa üle 1000 spordisõbra,“ kommenteeris Mäe senist registreerimise kulgu.

Korraldaja kinnitusel on jooksu idee soojalt vastu võetud ja starti oodatakse innukalt. „Tunnetame, et paar aastat tagasi välja käidud idee on jõudsalt idanenud ja maraton kujuneb juubelivääriliseks. Finišipaigana tuntud, äsja rekonstrueeritud Rüütli platski on maratonipäevaks täiesti uue ilme saanud,“ avaldas korraldusmeeskonna juht.