Minister Janek Mäggi tutvub Kihnuga

„Väikesaartel elab 0,1 protsenti Eesti rahvastikust ehk ligikaudu 1700 inimest. Seda numbrit ei saa alahinnata, sest tänu neile kestab elu väikesaartel, ja see on tähtis ka riigile,“ ütles Mäggi. „Kui üldiselt maakondades ja omavalitsustes inimeste arv väheneb, siis väikesaartel on see kaheksa aasta jooksul isegi pea 100 elaniku võrra kasvanud.“