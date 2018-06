Kunstikooli perepäev täidab koolitüdruku unistuse

Perepäeva töötubades saab endale juhendajate käe all valmistada armsa nuku või isikupärase prossi, kätt proovida monotüüpia ehk õlivärvitrüki loomisel ja makaronidest skelettide valmistamisel.Voltimis-ja kleepimishuvilised saavad kokku panna aga endale meelepärase 3D automudeli.

Täikale on oodatud nii ostjad kui müüjad. Lettidele on oodatud kasutatud riided, aksessuaarid, mänguasjad, laste- ja kodukaubad, mis on kodudes mingil põhjusel seisma jäänud, ent vääriksid uut kodu ja omanikku. Avatud on hubane kodukohvik pirukate, koogikeste ja kohvi-teega.

Perepäeva tulud aitavad täita Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilase Maria Kallau pikaaegset unistust asuda sügisest vahetusõpilaseks Itaalias.

“Viis aastat tagasi, kui ma olin 11aastane, palusin ma emalt, et soovin õppida itaalia keelt,“ meenutab Kallau. “Emal oli hea tuttav itaalia keele õpetaja Sirje ja nii ma alustasingi koos kahe sõbranna Merili ja Madliga keeleõpinguid. Samal ajal olin ma kindel, et ühel päeval lähen Itaaliasse elama.”

Täna on Maria oma unistusele lähemal kui kunagi varem. Nimelt on tüdruk osutunud organisatsiooni YFU (Youth for understanding) Eesti organisatsiooni poolt väljavaljavalituks.

Selleks, et augusti keskel siseneda lennukisse ja asuda teele, on aga oluline koguda kokku 6900 eurot, millest organisatsioon katab Maria ettevalmistuskoolituste, seminaride kulud, transpordi Itaaliasse ja tagasi ning sealviibimise ajal tervise- ja õnnetuskindlustuse. Kuna tütarlapse vanemad ei saa temaga õppeaasta jooksul koos olla, on talle vahetusõpilaseks olemise jooksul tagatud Itaalias tugiisiku teenus.

“Minu vanematel ei ole võimalik minu unistust terves summas kinni maksta, kuid nad toetavad ja aitavad mind igakülgselt. Seega otsin toetajaid-sõpru ja teisi, kes hoolivad püüdlikest noortest ja tahavad neid aidata, et kokku koguda vajalik summa,” selgitas Kallau.

Kaks kolmandikku summast on õnnestunud juba kokku koguda ning nüüd on jäänud veel koerasabast üle astuda.

Perepäeva eestvedaja Rita Mäesepp tänab ette kõiki osalejaid, kes perepäevast osa võtavad ning aitavad seeläbi ühe suure unistuse täitumisele kaasa.