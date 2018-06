Galerii: minister Janek Mäggi külastas Kihnut

​“Kihnu on suutnud väga eripäraselt ja järjepidevalt silma paista. Elurõõmus kultuur on nii saarele kui ka riigile vajalik ning Kihnu mentaliteeti võib pidada meie rahvuslikuks aardeks. Me ei pea kultuuri ainult säilitama, vaid seda looma ja arendama. Sellega saab Kihnu suurepäraselt hakkama,” kiitis Mäggi. Ministri ütlust mööda on Kihnu kultuur äärmiselt rikas ja selle eksporti võib eeskujuks tuua teistelegi.