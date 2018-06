Kalev Vilgats: Kohustuslik lasteaed

Nelja lapse ema Heli Künnapas arvas teisipäevases Pärnu Postimehes, et pigem tuleks leida viise, kuidas emad-isad saaksid töö- ja pereelu ühitada nii, et lapsed peaksid hoopis vähem lasteaias käima ja rühmad oleksid väiksemad. Kui aga alusharidust toetada, siis esimese sammuna kaotada kohatasu ja toiduraha. Repski ei välista seda, et tulevikus on lasteaed tasuta.