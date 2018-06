Eino-Jüri Laarmann: Mulkide seltsi oma tammemõts

Tammed istutati ka Eesti riigi rajajatele ja teistele oma riigi loomise juures olnud mulkidele. Mulkide iseteadvus oli see, mis aitas mulkidest juhtidel viia Eesti rahva riikliku iseseisvuseni. Iseseisvusmõtte sõnastaja Juhan­ Kuke vanemad on pärit Mulgimaalt. 20 iseseisvusaasta jooksul moodustati 24 Eesti Vabariigi valitsust. Nende kestus ulatus kahest päevast nelja ja poole aastani. Üheksa korda juhtis valitsust Mulgimaa mees.

Kindral Jaan Soots, kes oli kaua aega Tallinna linnapea, on öelnud: “Korrat! Mis linn tu om, kus pää linnapää ei ole mulk”. Allakirjutanulgi õnnestus olla üks päev Pärnu linnapea ja müüa maha Pärnu bussipargi aktsiad.

Tamm on väga pikaealine puu. Kasvab kaua. Tammiku rajajad ja puude omanikud leidsid, et igaüks, kellel on oma puu, saab seda pärandada oma järglastele. Nii säilitame mulkidele omast iseteadvust.