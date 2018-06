Soomaa ilmavana ennustab jaaninädalal kerget vihma

Soomaal Raudna jõe kaldal asuva Kuusekäära talu vanaperemees Indrek Hein on ilma ennustanud juba üle 30 aasta. “Üldiselt paistab suvi põllumeestele väga raske, sest kuivus teeb liiga,” räägib ta. “Maikuus on nagu tänavu varemgi kuum olnud, aga vihma on ka tulnud. Vanarahvas on öelnud, et enne jaanipäeva palu vihma, peale jaani tuleb nagunii. Nüüd on nii, et tuleb paluda enne­ ja pärast jaani.” Hein lisab, et ­internetti tal pole, ilma ennustamiseks vaatab ta looduse märke ja jälgib kuufaaside alguskella­aegu.