Vanemad kaebasid lasteaia kehva maine üle

Šorini sõnutsi tuli talle veidi üllatusena, et vanemad ei pöördunud murega lasteaia hoolekogu või linnavalitsuse haridusosakonna, vaid otse abimeeri poole. “Kindlasti ei muuda see asja sisu,” tõdes Šorin, märkides, et pöördumises esitatud materjal vajab põhjalikku tutvumist. “Ühe lasteaia piires inimsuhetest tekkinud probleemid on keerulised. Kindlasti kohtume ja räägime lasteaia töötajate, juhtkonna ja teiste asjaosalistega ning otsime lahendusi,” ütles ta. “Tähtis on teemat erapooletult käsitleda ja emotsioonid kõrvale lükata.”