Libatses vuravad autod teist korda Romuringil

Korraldaja Urmas Põllu sõnutsi on Romuring krossisõit, kuid rohkema arvu masinatega ja lubatud on väga tugev kontakt. “Kõigepealt on naiste sõit eraldi ja kaks meeste eelsõitu, mis kestavad 15 minutit. Siis läheb asi kordusele. Pärast seda on kaks pooletunnist finaalsõitu. Võidab see, kes päeva lõpuks kõige rohkem ringe on läbinud,” selgitas Põld.