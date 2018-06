Vanakooli keskuses tantsiti võistu

Võistluse peakorraldaja Marten Penu sõnutsi on huvi võistluse vastu väga suur ja tantsijate meisterlikkus on aastatega kasvanud. Sel aastal oli kahe breiktantsu kategooria mõlema finalisti tase nii kõrge, et kohtunikud otsustasid mõlemale anda esikoha.