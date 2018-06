Külalised küsisid Allikukivil kroonitud pea veini

Seda selle pärast, et Keila-Joa lossis Hollandi kuninga Willem-Alexanderi auks Eesti riigipea Kersti Kaljulaidi ja tema abikaasa antud õhtusöögil oli menüüs Allikukivi veinimõisa poolmagus rabarberivein.

Heina seletuse järgi on vein valmistatud ümberkaudsete taluaedade rabarberist, oma istandusest on käima pandud tänavukevadine toore.

Poolmagusa dessertveini kangus on 12 kraadi ja selle serveerimisest Tema Majesteedile sai Heina pere teada ajalehepiltide galeriist.

Kontserdisuvi Allikukivi külas jätkub ja heinakuu keskel on mõisaomanikud välja kuulutanud Pärnumaa maitsete aastale pühendatud õhtusöögi.

Paar kevadet tagasi alustas veinimõis nagu prooviks Jalmar Vabarna sooloalbumi “Minapilt” kodukontserdiga, millele soovijaid oli rohkem kui kohti. See andis Heina perele kinnituse, et algatus on õige.