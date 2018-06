Katrin Markii: Suured klassid või teine vahetus?

Urmas Hännile väitis 13. juuni Pärnu Postimehes, et ­Pärnu põhikoolides on suured klassikomplektid Koi­dula gümnaasiumi hoone riigigümnaasiumiks loovutamise tõttu. Nii see paraku pole: põhikoolide ülerahvastatuse on tekitanud sündide laineharja koolidesse jõudmine ja maakonna õpilaste soov õppida Pärnus. Üks lahendusi võib olla õppetöö korraldamine mitmes vahetuses nagu Tartus, kuid seda on linnavalitsus ­seni vältida püüdnud.