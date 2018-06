Pärnus alustasid kiirreageerijad jaanuaris. Kuidas teil läinud on?

On olnud huvitav aeg ja väljakutseid on jagunud. Saime väga head mehed. Neil on sära silmis ja nad on motiveeritud seda tööd tegema. On näha, kuidas nad tahavad oma panust anda. Üks jagu on meil koos, nüüd komplekteerime teist.