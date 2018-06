Ühistransport Pärnu moodi

Paljud Pärnu lapsed õpivad Tallinna või muude linnade kõrgkoolides ja on end eri põhjusel sinna linna sisse kirjutanud. Suvevaheajaks kodulinna naasnud, avastavad nad, et ei olegi enam pärnakad, vaid rikkad Ameerika onu­pojad, kellele kodulinn on selja keeranud. Juba nüüd, õppimise ajal, anname sõnumi, et oled võõraks jäänud ja et sind ei oodata Pärnusse ­tagasi?