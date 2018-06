Pärnu Postimees avas diskussiooni ja igas artiklis avanes oma vaatenurk ja tõetera. Ühendavaks lüliks aga kujunes soov, et see ilus mõte ükskord teoks tehtaks. Sest ega kahe riikliku kunstimuuseumiga, üks Tallinnas ja teine Tartus, me Soome, Rootsi, Taani mõõtu küll välja ei anna. Neis riikides on igaühes 40–50 kunstimuuseumi oma kollektsiooni ja püsiekspositsiooniga. Milline rikkus kunstihariduse andmiseks väikelinnades, kus isegi 10 000 elanikku pole, nagu näiteks Mariehamnis Ahvenamaal!