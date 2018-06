Vaprus läheb karikasarja teises ringis vastamisi rahvaliiga meeskonnaga

1/32-finaalpaarid

Jõgeva SK Noorus-96 – FC OtepääFC Järva-Jaani – Tallinna FC ZapoosSK Kadrina – Tallinna DepooAmbla vallameeskond – Viimsi JKLäänemaa JK – Nõmme Kalju FC IIITallinna JK Jalgpallihaigla – Valga FC WarriorRumori Calcio Tallinn – JK Tallinna KalevJK Tabasalu – FC LelleFC Teleios – Tallinna FC Transferwise vs. Kohtla-Nõmme võitjaTallinna FC Eston Villa – FC ElvaFC Kuressaare – Vaimastvere SK IlliTartu JK Welco – Tallinna FC Flora U19Kohtla-Järve JK Järve – Tartu JK TammekaMaardu linnameeskond – FC Puhkus Mehhikos vs. Põhja-Tallinna JK Volta II võitjaTallinna JK Augur – Paide linnameeskondJK Sillamäe Kalev – Viljandi JK Tulevik IIFC Äksi Wolves – Maardu UnitedRaasiku FC Joker – Pärnu JK PoseidonTallinna FC Soccernet vs. Tallinna FCI Levadia võitja – FC Nõmme UnitedRakvere JK Tarvas – Tallinna JK LegionFC Npm Silmet – Pärnu JK VaprusTallinna JK Piraaja – Tartu FC Helios IITartu FC Helios – Tallinna FC FloraPaide linnameeskond III – JK Kernu KadakasSK Imavere – JK Narva TransMärjamaa Kompanii – FC Zenit TallinnViimsi JK II – FC MaksatransportFC Kose – Koeru JKFC Sillamäe – Nõmme Kalju FCFC Vastseliina – Tartu FC SantosTallinna FC Flora U21 – Maardu United IIMaarjamäe FC Igiliikur – Kohtla-Järve JK Järve II