Mida kujutab endast haldus­reform Norras?

Ennekõike tähendab see rohkem vastutust ja ülesandeid regioonidele. Eesmärk on pakkuda paremaid teenuseid elanikele. Pole vaja minna parlamenti või pöörduda valitsuse poole, et mingi muudatus ellu viia. Seda saab teha regiooni jõududega ja sellepärast ma reformi pooldangi.